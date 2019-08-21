شاهد لحظة سقوط وانفجار المروحية التي كان داخلها روسيين في اليونان... فيديو

وثق أحد الأشخاص، صدفة، حادث تحطم المروحية الخاصة من طراز " Agusta A-109" بالقرب من جزيرة بوروس اليونانية.

ويظهر الفيديو سقوط الطائرة المروحية، ومن ثم يمكننا ملاحظة أعمدة الدخان، وبعدها غرق الطائرة، كما يمكن سماع صوت انفجار في بداية المقطع.

وأكدت السفارة الروسية لدى اليونان، يوم أمس الثلاثاء، مقتل مواطنين روسيين بحادث تحطم مروحية خاصة بالقرب من جزيرة بوروس اليونانية.

وقال المتحدث باسم السفارة الروسية، فاسيلي غافريلوف، لـ"سبوتنيك" "نؤكد أن مواطنين روسيين كانا على متن الطائرة المروحية التي تحطمت بالقرب من جزيرة بوروس. وقد لقى الاثنان، وكذلك الطيار وهو مواطن يوناني، مصرعهما".

وكانت مروحية خاصة من طراز "اغوستا أي -109" قد تحطمت بالقرب من جزيرة بوروس في اليونان.

وأقلعت الطائرة العمودية من غالاتا إلى مطار الفثيريوس فنيزيلوس الدولي في أثينا، حيث اصطدمت المروحية بخطوط الكهرباء وسقطت في البحر.

هذا وانتشل الغواصون جثث القتلى الثلاثة، فيما انقطع التيار الكهربائي عن جزيرة بوروس بعد الحادث.