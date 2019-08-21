رئيس وزراء الدنمارك تعرب عن "خيبة أمل ودهشة" لقرار ترامب إلغاء زيارته

قالت ميت فريدريكسن، رئيس وزراء الدنمارك، إنها تشعر "بخيبة أمل ودهشة" لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء زيارته للدنمارك بعد أن رفضت اقتراحاته ببيع جزيرة غرينلاند للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن فريدريكسن قولها "الدعوة إلى تعاون استراتيجي أقوى مع الأمريكيين في القطب الشمالي لا تزال مفتوحة".

وأوضحت أنها كانت تتطلع إلى زيارة في 2و3 سبتمبر/ أيلول، مضيفة "الولايات المتحدة هي واحدة من أقرب حلفائنا".

وقرر الرئيس الأمريكي، ​دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلغاء​ زيارته التي كانت مقررة إلى الدنمارك يومي 2 و3 سبتمبر، وذلك بعد أن رفضت رئيسة وزراء ​الدنمارك​ فكرته لشراء جزيرة غرينلاند.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الرئيس الأمريكي ألغى زيارته إلى الدنمارك بعد رفض الأخيرة عرض ترامب بشأن شراء جزيرة غرينلاد.

واعتبر ترامب أن الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء غرينلاند، فسوف يرجئ اللقاء المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق.

وقال ترامب: "وفرت رئيسة الوزراء قدرا كبيرا من النفقات والجهد لكل من ​الولايات المتحدة​ والدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة وأشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقت ما في المستقبل".