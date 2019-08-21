"لدينا علاقات مع الهند"... المرشد الإيراني يعلق لأول مرة على أزمة كشمير

علق المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، على أزمة كشمير بين الهند وباكستان، مشيرا إلى أنها نتيجة للإجراءات البريطانية في السابق.

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن تصريحات قائد الثورة الإسلامية، جاءت خلال استقبال رئيس الجمهورية حسن روحاني وأعضاء حكومته، بمناسبة أسبوع الحكومة.

وأوضح خامنئي "لدينا علاقات جيدة مع حكومة الهند، لكن المتوقع من الحكومة الهندية ، هو أن تتبنى سياسة منصفة تجاه أهالي كشمير النجباء وأن لا يمارس العنف بحق مسلمي هذه المنطقة"، مضيفا "الوضع الراهن في منطقة كشمير والخلافات بين الهند وباكستان حول ذلك هو نتيجة إجراءات بريطانيا الخبيثة أثناء انسحابها من شبه القارة الهندية".

وأضاف قائد الثورة الإسلامية في إيران "البريطانيون تعمدوا ترك هذا الجرح في كشمير من أجل استمرار الصراع في هذه المنطقة"، مشيرا إلى أن أمريكا وأوروبا قاموا بكل ما يمكنهم القيام به ضد إيران خلال الأربعين عاما الماضية لكنهم فشلوا".

وأعلنت الحكومة الهندية، يوم 5 أغسطس/ آب، إلغاء الحكم الذاتي في الجزء الخاضع لإدارتها من كشمير، وفرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، بصورة أغضبت باكستان، التي وعدت برد مناسب.

وقالت باكستان إنها ستستخدم كل الخيارات الممكنة، للرد على ما وصفته بـ"الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند"، مشيرة إلى أن ولاية جامو وكشمير، هي أرض متنازع عليها باعتراف المجتمع الدولي.