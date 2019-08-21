"لدينا علاقات مع الهند"... المرشد الإيراني يعلق لأول مرة على أزمة كشمير

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن تصريحات قائد الثورة الإسلامية، جاءت خلال استقبال رئيس الجمهورية حسن روحاني وأعضاء حكومته، بمناسبة أسبوع الحكومة.
وأضاف قائد الثورة الإسلامية في إيران "البريطانيون تعمدوا ترك هذا الجرح في كشمير من أجل استمرار الصراع في هذه المنطقة"، مشيرا إلى أن أمريكا وأوروبا قاموا بكل ما يمكنهم القيام به ضد إيران خلال الأربعين عاما الماضية لكنهم فشلوا".
وأعلنت الحكومة الهندية، يوم 5 أغسطس/ آب، إلغاء الحكم الذاتي في الجزء الخاضع لإدارتها من كشمير، وفرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، بصورة أغضبت باكستان، التي وعدت برد مناسب.
وقالت باكستان إنها ستستخدم كل الخيارات الممكنة، للرد على ما وصفته بـ"الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند"، مشيرة إلى أن ولاية جامو وكشمير، هي أرض متنازع عليها باعتراف المجتمع الدولي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)