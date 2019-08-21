أول تعليق من واشنطن على إسقاط "أنصار الله" لطائرة أمريكية عسكرية

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا، اليوم الأربعاء، حول إسقاط طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من طراز "إم.كيو-9" فوق محافظة ذمار في اليمن جنوب شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في البيان الذي نشرته عبر موقعها الرسمي، إن "دعم الإيرانيين لجماعة (أنصار الله) "الحوثيين" تهديد للأمن والاستقرار وللشركاء".

© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في اليمن

وتابعت "نحن نحقق في تقارير عن هجوم شنته قوات "الحوثيين" المدعومة من إيران على نظام جوي أمريكي دون طيار (UAS) يعمل في المجال الجوي المرخص له فوق اليمن".

وأوضحت "لقد كنا واضحين في أن الإجراءات الإيرانية الاستفزازية ودعم المتشددين الحوثيين يمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار في المنطقة وشركائنا".

وأعلن مسؤولان أمريكيان أن الطائرة العسكرية أسقطت فوق محافظة ذمار في اليمن جنوب شرقي العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن الطائرة أسقطت في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء.

وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة "أنصار الله" قد نقلت، في وقت سابق، عن متحدث عسكري من "الحوثيين"، قوله إن الدفاعات الجوية للجماعة أسقطت طائرة أمريكية مسيرة.

وتقود السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية لدعم الرئيس عبد منصور هادي لاستعادة السلطة، والسيطرة على المناطق التي استولى عليها الحوثيون أواخر عام 2014.