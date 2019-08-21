ترامب: من الأفضل إعادة روسيا لمجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى

القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء "قضينا وقتا طويلا في الحديث عن روسيا في اجتماعات المجموعة دون أن تكون موجودة"، متابعا "من الأفضل أن تكون روسيا موجودة لنتحدث إليها بشكل مباشر".

وأضاف ترامب "نحن نتحدث عن السلام والتجارة في العالم وسيكون الأمر أسهل والمباحثات أسهل لو كانت روسيا موجودة معنا ضمن المجموعة".

ولفت ترامب إلى أن "الرئيس بوتين كان أكثر ذكاء من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشأن القرم والحدود وغيرها، وذلك هو ما دفع أوباما لإخراج روسيا من المجموعة".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تهرول للانضمام إلى مجلس أوروبا، وإذا لا يرغبون في رؤية البلاد في مجلس أوروبا، فأنها مستعدة للاستغناء عن ذلك.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الرئيس الفنلندي سولى نينيستو: "فيما يتعلق بعملنا في مجلس أوروبا - نحن لا نهرول إلى هناك. إذا كانوا لا يريدون رؤيتنا هناك نحن مستعدون للاستغناء عن ذلك. ولكن بعد ذلك، لن يتمكن الأشخاص الذين تظهرون لهم مثل هذه الرعاية اللطيفة من تقديم استئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. لا أعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لبناء أوروبا موحدة من لشبونة إلى فلاديفوستوك".