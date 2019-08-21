الناتو يعلن مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

أعلن المكتب الصحفي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان اليوم الأربعاء.

وذكر المكتب أنه لن يعلن اسمي الجنديين اللذين لقيا حتفهما في قتال إلا بعد إبلاغ ذويهما وفقا لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية.

يتبع...