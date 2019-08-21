ماكرون يلتقي مسؤولين إيرانيين لإنقاذ الاتفاق النووي

باريس - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال ماكرون خلال كلمة ألقاها أمام عدد من الصحافيين التابعين لجمعية الصحافة الرئاسية في الإيليزيه، اليوم الأربعاء، "سألتقي خلال الساعات المقبلة بالإيرانيين قبل انعقاد قمة مجموعة السبع لكي نحاول تقديم اقتراحات".

وكانت وكالات الأنباء الإيرانية قد كشفت أمس الثلاثاء عن لقاء مرتقب سيجمع بين ماكرون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في باريس بعد غد الجمعة.

وتنتقد إيران الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) لعدم اتخاذها إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد طهران.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في أيار/ مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ 300 كغ، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كغ، مؤكدا أنها أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 أيار/ مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/ أغسطس الماضي، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.