جونسون يتحدث عن عودة روسيا إلى مجموعة السبع الكبار

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه من السابق لأوانه الحديث عن عودة روسيا إلى مجموعة السبع الكبار وأن تعود لتصبح مجموعة الثماني الكبار.

وصرح جونسون بذلك للصحفيين، يوم الأربعاء 21 أغسطس/آب، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث قال: "أنا على دراية بالأفكار المتعلقة بإعادة دمج روسيا إلى مجموعة السبع الكبار... لكن نظرا لما حدث في سالزبوري، واستخدام الأسلحة الكيميائية على الأراضي البريطانية، ومع الأخذ بالاعتبار لعدم الاستقرار المستمر والحرب الأهلية، والحرب في أوكرانيا ، والاستفزازات الروسية، ليس فقط في أوكرانيا، ولكن وفي العديد من الأماكن الأخرى، يجب أن أقول إنني أتفق مع المستشارة ميركل: لم يتم العثور بعد على الحجج لصالح عودة روسيا إلى المجموعة "، بحسب وكالة "رويترز".

في الوقت نفسه، أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك (محادثات السلام مع أوكرانيا) سيساعد على تهيئة ظروف جديدة لعودة روسيا إلى مجموعة السبع الكبار.

وقال الكرملين، في وقت سابق، إنه من الضروري معرفة رأي الدول الأخرى فيما يتعلق بعودة روسيا إلى مجموعة الثماني الكبار.

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة روسيا لحضور مجموعة السبع العام المقبل، ووافق على ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال إنه سيكون من الأنسب رؤية روسيا كجزء من مجموعة الثماني، فالعديد من المواضيع التي تمت مناقشتها في مجموعة السبع تعنيها.

يذكر أن قضية سالزبوري تتعلق بتسمم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234".

من جانبها، نفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها، وبإشراف من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

توقف تنسيق مجموعة الثمانية الكبار عن العمل في عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، ثم رفض قادة الدول المشاركة في قمة مجموعة الثمانية، التي كان من المقرر أن تعقدها روسيا بصفتها رئيسًا لها في سوتشي. بدلاً من ذلك، عُقد اجتماع لمجموعة السبع في بروكسل، ومجموعة السبع هم (فرنسا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا، كما يشارك رؤساء مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في القمة).