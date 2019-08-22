الولايات المتحدة تفصح عن هدف صاروخها الجديد

كشف وزير الدفاع الأمريكي، ​مارك إسبر​، أن الصاروخ الجديد المحظور بمعاهدة ​الصواريخ​ الذي أجرت ​واشنطن​ تجربته أخيرا هو مخصص لردع ​الصين​.

ونقل موقع ياباني عن وزير الدفاع الأمريكي، قائلا: "يجب علينا أن نضمن أن تكون لدينا حسب الحاجة قدرة لردع السلوك السيئ للصين، لكي تكون لدينا إمكانية لتوجيه ضربة متوسطة المدى عليهم".

وتابع إسبر، قائلا: "الصين تمثل أكبر خطر على المدى الطويل".

وأضاف، قائلا: "الصين تشكل أولوية بالنسبة لوزارتنا، وتعد على المدى البعيد أكبر تحد، مع الأخذ بالاعتبار القدرة الاقتصادية ووزنها والطموحات السياسية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الاثنين، عن تجربة إطلاق صاروخ مجنح يزيد مداه على 500 كم، وذلك لأول مرة بعد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ في 2 آب/ أغسطس الجاري.