البيت الأبيض: إلهان عمر ورشيدة طليب لديهما نوايا سيئة تجاه إسرائيل 

شن البيت الأبيض هجوما جديدا على النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب، مشيرا إلى أنهما يبذلان قصارى جهدهما لإخفاء تاريخ إسرائيل وإضعافها.

وقال البيت الأبيض، في بيان على موقعه الرسمي، اليوم الخميس 22 أغسطس / آب: "بينما تحاول النائبتان إضعاف إسرائيل، فإنهما يلتزمان الصمت تجاه حماس والسلطة الفلسطينية".

وأورد البيان تصريحات النائب الجمهوري لي زيلدين، في شبكة "فوكس نيوز"، التي قال فيها: "تصريحات عمر وطليب، الأخيرة تعد محاولة لجعل أنفسهم في موقع الضحايا، وإخفاء التاريخ وتغيير الواقع ، بصورة تخدم نواياهما السيئة".

وتابع: "نائبتا الكونغرس تلتزمان الصمت تجاه استخدام حماس للأطفال دروعا بشرية، وعدم تقديم المساعدات الإنسانية للعامة، والدعوات للجهاد، وإطلاق الصواريخ، التي تقتل الضحايا في إسرائيل".

وتدور حرب كلامية بين الرئيس الأمريكي (الجمهوري) دونالد ترامب، والنائبتين الديمقراطتين إلهان عمر، ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية.

وفي تصريحات أخرى هاجم ترامب النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب، بسبب تصريحاتهما السابقة حول إسرائيل.

وقال إنهما تنتقدان اليهود الأمريكيين، الذين يصوتون للديمقراطيين، قائلا إن ذلك يظهر نقصا تاما في المعرفة.

"We are not going to fall for Trump’s distractions. Instead, we’re going to keep up our momentum. Detroit Jews and our allies — Muslim communities, communities of color, immigrants, the LGBTQ community...

1/3https://t.co/j7BxmO7Qld — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) August 19, 2019

وكتب ترامب على "تويتر"، أمس الأربعاء:"النائبة الديمقراطية رشيدة طليب تريد قطع المساعدات عن إسرائيل، مشيرا إلى أنها تعكس الوجه الجديد للحزب الديمقراطي".

.@RepLeeZeldin: "It is abundantly obvious that Tlaib and Omar are all about weakening Israel and the bond between our two nations."https://t.co/xb9E3Be3a3 pic.twitter.com/WVjpi4zzBp — The White House (@WhiteHouse) August 22, 2019

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت، في وقت سابق، أنها سمحت لطليب بزيارة الضفة الغربية المحتلة لدواع إنسانية، بعدما تعهّدت النائبة الديموقراطية خطيا باحترام شروط الزيارة، لكنها أعلنت، في وقت لاحق، عدولها عن الزيارة بسبب ما وصفته بـ"الشروط الجائرة"، التي فرضتها عليها الدولة العبرية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وكان ترامب دعا علنا الدولة العبرية إلى منع زيارتهما، التي كانت مقررة إلى الضفة الغربية.

“Thank you to Wayne Allyn Root for the very nice words. “President Trump is the greatest President for Jews and for Israel in the history of the world, not just America, he is the best President for Israel in the history of the world...and the Jewish people in Israel love him.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2019

وكتب على "تويتر": "إذا سمحت إسرائيل للنائبتين عمر وطليب بالزيارة فهذا سيظهر ضعفا كبيرا"، معتبرا أنهما تكرهان إسرائيل وجميع اليهود، ولا يوجد شيء يمكن قوله أو فعله لتغيير رأيهما".