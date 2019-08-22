بالرغم من انطلاق المفاوضات مصرع جنود أمريكيين جدد بأفغانستان

أعلن حلف شمال الأطلسي، اليوم الخميس،​ في بيان له أن جنديين أمريكيين قتلا، يوم أمس الأربعاء، في ​أفغانستان.

وذكر موقع "Militarytimes" العسكري أن جنديين أمريكيين قتلا في ​أفغانستان​، يوم أمس الأربعاء، في وقت تتفاوض الإدارة الأمريكية مع حركة طالبان الأفغانية الإرهابية.

ولم يذكر الموقع تفاصيل إضافية عن العسكريين وكيفية مقتلها في أفغانستان

ويرتفع بذلك عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أفغانستان إلى 14 على الأقل خلال هذا العام فقط.

ويرابط نحو 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان في إطار مهمة حلف الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة ​القوات​ الأفغانية وتقديم النصح لها ولتنفيذ عمليات ل​مكافحة الإرهاب​.