صحيفة: الحلف العسكري البحري بقيادة الولايات المتحدة في الخليج يواجه صعوبات كبرى

بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن طلب واشنطن من أكثر من 60 دولة بتقديم المساعدة البحرية العسكرية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز من خلال حلف ترأسه الولايات المتحدة الأمريكية.

كتبت صحيفة "فاينانشال ​تايمز​" البريطانية مقالا بعنوان "​أستراليا​ تنضم إلى قوة بحرية بقيادة ​الولايات المتحدة​ لحماية الملاحة في ​الخليج​"، وقالت فيه إن أستراليا ستصبح واحدة من الدول القليلة التي تشارك في قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لحماية الملاحة في الخليج، حيث تصاعد التوتر بعد احتجاز ​إيران​​لناقلة نفط​ تحمل العلم البريطاني في ​مضيق هرمز​ الشهر الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​ أعلن القرار مع تزايد الضغط في المنطقة، حيث حذر وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ من أن أي دولة تسمح برسو ناقلة إيرانية مفرج عنها مؤخرا قد تتعرض ل​عقوبات​.

وأوضحت الصحيفة إن الولايات المتحدة و​بريطانيا​، التي تشارك أيضا في التحالف الأميركي، تجدان صعوبة في إقناع دول أخرى للانضمام إلى القوة التي تشرف على الملاحة في الخليج، ووافقت ​البحرين​ على الانضمام للقوة، لكن ​ألمانيا​ رفضت طلبا رسميا من ​واشنطن​.