إيران: لن نبدأ حربا في الخليج

أكدت إيران أنها لن تكون السباقة في بدء أية حرب في الخليج، ولكنها ستدافع عن نفسها في حال أي هجوم.

وأفادت وكالة "رويترز" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال، اليوم الخميس، إن بلاده لن تبدأ حربا في الخليج لكنها ستدافع عن نفسها.

وأضاف ظريف في كلمة له أمام حشد من أبناء الجالية الإيرانية في النرويج: "هل ستنشب حرب في... الخليج؟ بمقدوري أن أقول لكم إننا لن نبدأ الحرب... لكننا سندافع عن أنفسنا".

من جهة ثانية، قال وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده لن تسمح بأن يأخذوا منها حتى قطرة واحدة من حقها في مياه بحر قزوين.

وأضاف ظريف في كلمته: "إن عهد الجمهورية الإسلامية هو العهد الوحيد الذي لم ينقص فيه من أرض إيران شبر واحد لأن هذا العهد هو عهد الشعب"، بحسب وكالة "مهر" للأنباء.

وتابع: "إنني أشعر بالسرور لهذه الحساسية الفائقة التي يبديها مواطنونا تجاه قضايا بحر قزوين، وبطبيعة الحال فإن الذين يثيرون الدعاية السلبية في هذا المجال كاذبون".

وأضاف ظريف: "إنني أعد بأنني ما دمت حيا ومسؤولا لن أسمح بأن يأخذوا قطرة واحدة من حقنا في بحر قزوين، وكونوا على ثقة بأنه لو أردت أن أفعل أنا ذلك فإن الذين هم في مواقع مسؤولية أعلى مني لن يسمحوا بذلك، ولو أردنا كلنا أن نفعل ذلك فالشعب الإيراني لن يسمح به لأن الأمر هو الآن بيده".

وأكد: "لن نسمح بأن يكون شبر واحد من تراب ومياه إيران تحت تصرف الآخرين".