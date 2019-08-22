روحاني: أزمة إيران مع أمريكا استراتيجية والرد على القوة بالقوة

وأشار روحاني إلى أن العالم لا يمكن أن يكون آمنا حتى تلتزم بعض الدول باحترام حقوق الدول الأخرى، لكن في الوقت الحالي هذا مجرد حلم.
ووفقا له: "لا يمكن أن تكون ردة الفعل على القوة بالمنطق، ولا يمكن الرد على العقلانية إلا بالعقلانية والرد على القوة فقط بالقوة، وأشار إلى أن إيران الآن في ظروف يتعين عليها فيها حشد قواتها.
وأشار روحاني إلى أن طهران مستعدة لضمان أمن الخليج ومضيق هرمز حالما تتوقف الدول الأخرى في المنطقة عن الدفع للتخلي عن العلاقات الطبيعية مع طهران. كما أعرب عن استعداده للتعاون مع الدول التي لديها خلافات مع إيران، وإجراء حوار لحلها.
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