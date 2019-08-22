ظريف: مستعدون للعمل على مقترحات فرنسا بشأن الاتفاق النووي

وذكرت وكالة "رويترز"، أن ظريف أضاف في المعهد النرويجي للشؤون الدولية "هناك مقترحات على الطاولة... وسنعمل عليها".
وأضاف ظريف في كلمة له أمام حشد من أبناء الجالية الإيرانية في النرويج: "إن عهد الجمهورية الإسلامية هو العهد الوحيد الذي لم ينقص فيه من أرض إيران شبر واحد لأن هذا العهد هو عهد الشعب"، بحسب وكالة "مهر" للأنباء.
وعن الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران من قبل، قال ظريف: "كان بإمكان إيران إسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة التي اخترقت الأجواء الإيرانية، بمنظومة "إس 300" أيضا، إلا أنها أسقطتها بمنظومة دفاع جوي وطني الصنع لتبثت بأننا لن نعتمد على أحد في الدفاع عن أنفسنا".
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