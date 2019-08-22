بالفيديو... إيران تزيح الستار عن منظومة صاروخية جديدة

كشفت إيران عما وصفته بمنظومة صاروخية متنقلة سطح/جو بعيدة المدى تم تصنيعها محليا.

وعرض التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات للرئيس حسن روحاني وهو يحضر مراسم الكشف عن منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باور-373".

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أثناء مراسم إزاحة الستار عن المنظومة الجديدة، إنها متطورة أكثر من منظومة "إس-300" وقريبة من منظومة "إس-400" الروسية.

وأعلن عن المنظومة الصاروخية الجديد في اليوم الوطني للصناعة الدفاعية الإيرانية، وطوّرت طهران صناعة دفاعية كبيرة في مواجهة العقوبات الدولية التي تحظر عليها استيراد الكثير من الأسلحة.

وتتميز منظومة "باور 373" محلية الصنع بقوة تدمير الأهداف حتى ارتفاع 27 كم وعلى مدى 300 كم.

وبإمكان منظومة "باور 373" كشف وتحديد مائة هدف في آن واحد وجدولة أولوية التصدي لستة منها؛ وبتدشين هذه المنظومة ارتقت إيران إلى المرتبة السادسة عالميا في مجل إنتاج منظومات الدفاع الجوي.

وقال العميد أمير حاتمي، وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة إن الصناعات الدفاعية الإيرانية إن تطورت في مختلف المجالات على الرغم من العقوبات المفروضة ضد إيران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن إيران وصلت إلى مرحلة باتت فيها جميع صواريخنا دقيقة جداً، مبيناً أن منظومة 373 قادرة على رصد وكشف أنواع الطائرات المضادة للرادارات والصواريخ.

وتابع: "لقد قمنا بصناعة العديد من الفرقاطات والصواريخ والمعدات الدفاعية المختلفة لمواجهة أي تهديد لأمن بلادنا وشعبنا".

ولفت وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة إلى أن "الصناعات الدفاعية الإيرانية جاءت لتكون داعما للقوات المسلحة عبر تطورها المضطرد، وأننا اليوم ننتج صواريخ دقيقة قادرة على إصابة أهدافها، واتجهنا نحو تطوير القدرة الانفجارية لدى صواريخنا".