ديمقراطي ثالث ينسحب من سباق الترشح للرئاسة الأمريكية

أعلن جاي إنسلي، أحد مرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية، انسحابه من المنافسة على ترشيح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.

ويتنافس 22 شخصا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، في الانتخابات المقبلة، بعد انسحاب إنسلي، خلال ما يطلق عليه "الانتخابات التمهيدية"، التي تجري داخل الحزب الديمقراطي، قبل اختيار مرشح ديمقراطي واحد، يمكنه المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وبحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، فإن جاي إنسلي، الذي أعلن انسحابه من السباق الرئاسي، يقول إن الأمور اتضحت بالنسبة له، وأنه أدرك أنه لن يستطيع الفوز في تلك الانتخابات.

وقبل انسحابه كان برنامج إنسلي يعتبر أن التغير المناخي وحماية البيئة ركيزة حملته الانتخابية، لكن نوايا التصويت لصالحه لم تتجاوز نصف نقطة في المئة.

وجاي إنسلي (68 عاما)، هو حاكم ولاية واشنطن الأمريكية وهو عضو في الحزب الديمقراطي، ويعد ثالث مرشح يعلن انسحابه من الانتخابات التمهيدية الديمقراطية بعد إريك سوالويل وجون هيكنلوبر.

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن نائب الرئيس السابق جو بايدن، يتصدر نوايا التصويت لدى ناخبي الحزب الديمقراطي، يليه السناتور بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، وتأتي إليزابيث وارن، عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية ماساشوسيتس، في المرتبة الثالثة، بحسب موقع "فرنسا 24".

Washington Gov. Jay Inslee, Democrat who made climate change his central issue, drops out of 2020 presidential race https://t.co/TorugHWVXN — The Washington Post (@washingtonpost) August 22, 2019

ويسعى المرشحون الديمقراطيون للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، في انتخابات الرئاسة المقبلة، عن طريق انتخابات تمهيدية، تجري، في كل الولايات الأمريكية في شهر فبراير / شباط لاختيار المرشح، الذي سيواجه دونالد ترامب، حال ترشحه لفترة رئاسية ثانية عن الحزب الجمهوري، في الانتخابات المقبلة.