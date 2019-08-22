مصرع أكثر من 450 شخصا من منتسبي أجهزة الداخلية الأوكرانية منذ بداية عملية دونباس

أفاد وزير الداخلية الأوكراني، أرسين أفاكوف، اليوم الخميس، بأن أكثر من 450 شخصاً من منتسبي أجهزة حماية القانون الأوكرانية، لقوا مصرعهم منذ بداية العملية العسكرية في دونباس.

كييف – سبوتنيك. وفي هذا الصدد قال أفاكوف، في كلمة أثناء حضوره فعاليات أقيمت إحياء لذكرى منتسبي وزارة الداخلية الأوكرانية، الذين لقوا مصرعهم خلال قيامهم بأداء واجباتهم المهنية: "هناك 1671 شخصا من منتسبي أجهزة حماية القانون الأوكرانية لقوا مصرعهم منذ حصول أوكرانيا على الاستقلال، بينهم 455 شخصا لقوا مصرعهم منذ بداية تنفيذ عملية مكافحة الإرهاب في القسم الشرقي من أوكرانيا".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع بأوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام .

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 13 ألف من المواطنين. كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها، بما في ذلك وفي إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها للقضاء على تصاعد الأزمة، بما في ذلك وإقامة الهدنة. إلا أنه ما زالت الاشتباكات تقع بين طرفي النزاع رغم عقد عدد من اتفاقات الهدنة بينهما.