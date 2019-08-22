مناورات لقوات الدفاع الذاتي اليابانية قرب جبل فوجي

وشارك أكثر من 2400 فرد و80 دبابة و20 طائرة في مجموعة متنوعة من التدريبات القتالية التي أُطقت خلالها ذخيرة حية، وفقا لـ "رويترز".
واحتشد الألوف لمشاهدة التدريبات، التي تُنظم سنويا منذ عام 1961، وعبر كثيرون عن إعجابهم الشديد بها.
From June 3 to Aug 20, the #JGSDF and #JMSDF @jmsdf_pao_eng participated in #Japan-#US bilateral exercise “#TalismanSaber2019” in #Australia. #JMOD/#JSDF improved bilateral response capabilities with the #US through exercises on the amphibious operations. #FreeandOpenIndoPacific pic.twitter.com/zMf1DbEi7J— Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) August 22, 2019
ووافقت الحكومة اليابانية، العام الماضي، على ميزانية قياسية للدفاع، مما يساهم في الزيادة بنسبة 12 في المئة تقريبا خلال سبع سنوات.
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