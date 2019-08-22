مناورات لقوات الدفاع الذاتي اليابانية قرب جبل فوجي

استعرضت قوات الدفاع الذاتي اليابانية قدراتها القتالية خلال مناورات عسكرية صيفية سنوية عند سفح جبل فوجي، اليوم الخميس 22 أغسطس/ آب.

وشارك أكثر من 2400 فرد و80 دبابة و20 طائرة في مجموعة متنوعة من التدريبات القتالية التي أُطقت خلالها ذخيرة حية، وفقا لـ "رويترز".

واحتشد الألوف لمشاهدة التدريبات، التي تُنظم سنويا منذ عام 1961، وعبر كثيرون عن إعجابهم الشديد بها.

ووافقت الحكومة اليابانية، العام الماضي، على ميزانية قياسية للدفاع، مما يساهم في الزيادة بنسبة 12 في المئة تقريبا خلال سبع سنوات.