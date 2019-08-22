طاجيكستان تنفي الانتقال إلى الأبجدية العربية

وأضاف نور الدين، وفقا للمناهج في المدارس الثانوية في طاجيكستان، فإن الطلاب في الصفوف 7 و8 يتعلمون أبجدية أسلافهم (الأبجدية العربية)، وأشار الوزير: "إن وزارة التعليم والعلوم بجمهورية طاجيكستان قد وزعت الكتب المدرسية الضرورية والمواد التعليمية وقصص للأطفال، وهي متاحة لكل من يريد تعلم هذه الأبجدية".
وشدد الوزير على أن إدخال دروس الكتابة باللغة العربية في المناهج الدراسية لا تعني رغبة السلطات الطاجيكية في الانتقال رسمياً إلى الكتابة العربية في المستقبل.
استخدم الشعب الطاجيكي على مدار تاريخه الطويل، من القرنين السابع والتاسع إلى أوائل العشرينات من القرن العشرين، الكتابة العربية. ومع قيام السلطة السوفيتية في طاجيكستان، ابتداء من عام 1922، تم الانتقال تدريجياً من الكتابة العربية التقليدية إلى اللاتينية، وفي عام 1939 حدث إصلاح جديد لنظام الكتابة، حيث انتقلت اللغة الطاجيكية إلى الكتابة السيريلية.
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