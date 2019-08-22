رئة الأرض تفنى... 20 % من أكسجين الكوكب يحترق ويهدد بكارثة

تسببت الحرائق الضخمة في غابات الأمازون في البرازيل، في سحب دخان كثيف تم رصدها من الفضاء، بعدما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في مدينة ساو باولو، أكبر مدن البرازيل، يوم الاثنين الماضي.

سجلت حرائق غابات الأمازون رقما قياسيا في 2019، حيث ارتفعت وتيرتها بنسبة تصل إلى 83 في المئة مقارنة بعام 2018، بحسب وكالة "رويترز".

Amazon burning: Brazil reports record forest fires. Read more: https://t.co/rs5Q7fQdto pic.twitter.com/vmtLz5e1bK — Reuters Top News (@Reuters) August 21, 2019

ووصل عدد حرائق غابات الأمازون، في البرازيل بأمريكا الجنوبية، إلى حوالي 73 ألف حريق، هذا العام، وهو رقم غير مسبوق منذ عام 2013، بحسب شبكة "سي إن إن"، التي أشارت إلى أنه يشار إلى تلك الغابات بـ"رئة العالم، لأنها تنتج حوالي 20 في المئة من الأكسجين، الذي يتنفسه سكان الأرض، بحسب المركز الوطني لأبحاث الفضاء البرازيلي، بينما يشار إليها بـ"رئة العالم".

© REUTERS / UESLEI MARCELINO غابات الأمازون تحترق

وبحسب المعهد الوطني للأرصاد الجوية في البرازيل (INMET)، فإن أهم أسباب الحرائق هي موجة باردة غيرت اتجاه الرياح، قبل أن تتسبب في إحداث طبقة كثيفة من السحب الضبابية المنخفضة، التي غطت مدينة ساولو باولو، أكبر مدن البرازيل، وأغرقتها في الظلام يوم 19 أغسطس / آب.

The fire started and is mainly in Bolivia. And good news: Heavy rains are expected from tonight until Sunday in the Amazon.



NASA reports lowest fire average in 15 years during the yearly fire season. Date: 16 Aug 2019https://t.co/yKIXL4uriF — Karen Mel (@Karen__Mel) August 21, 2019

ومنذ الخميس الماضي، شهدت غابات الأمازون اندلاع حوالي 9500 حريق، تأثرت بها مناطق في ولاية ماتو غروسو وبارانا، إضافة إلى مدينة ساو باولو، التي تبعد عن المنطقة أكثر من 3200 كم.

ويبدأ موسم حرائق الغابات في الأمازون من أغسطس حتى أكتوبر / تشرين الأول، ويبلغ ذروته منتصف سبتمبر، بحسب موقع "غلوبال فير داتا".

وأعلنت ولاية أمازوناس، أكبر ولايات البرازيل الـ27، حالة الطوارئ بسبب تزايد عدد حرائق، خلال الشهر الجاري، خاصة بعدما تم رصد سحبها الدخانية من الفضاء.

وتساوي منطقة غابات الأمازون حوالي نصف مساحة الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد أضخم غابات مطرية على كوكب الأرض.

Today I learned that the Amazon Rainforest produces over 20% of our oxygen but sadly, according to Brazil’s National Institute for Space Research, 2019 is the worst fire season since (they began tracking in) 2013 — with 83 percent more fires than over the same period in 2018 😦 https://t.co/qHIsR4F9vp — Sophia (@SophiaConsults) August 22, 2019

ورغم أن نهر الأمازون يمتد في عدة دول في أمريكا الجنوبية، إلا أن ثلثي مساحة الغابات المطرية توجد في البرازيل.

ويلقي ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، اللوم، على الرئيس البرازيلي جائير بولسنارو، معتبرين أن سياسته الخاصة بالتغيرات المناخية، تهدد تلك الغابات.

Really good article on the size and history of the #AmazonFirehttps://t.co/le69Z8edz5 — Andrew 🔶️🇪🇺🇬🇧 (@Andrew48377258) August 22, 2019

ولفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن غالبية الحرائق تندلع بواسطة البشر، مشيرة إلى أنها تكون مرتبطة بأنشطة زراعية،

وأعلنت ولاية أمازوناس البرازيلية، حالة الطوارئ، بسبب الحرائق، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز" البرازيلية، التي أشارت إلى أنها تعد رابع أكثر المناطق تأثر بالحرائق في البرازيل.

🌎Just a little alert to the world: the sky randomly turned dark today in São Paulo, and meteorologists believe it’s smoke from the fires burning *thousands* of kilometers away, in Rondônia or Paraguay. Imagine how much has to be burning to create that much smoke(!). SOS🌎 pic.twitter.com/P1DrCzQO6x — Shannon Sims (@shannongsims) August 20, 2019

وقالت الشبكة إن الخطورة التي تمثلها الحرائق على تلك المنطقة أصبحت كبيرة، خاصة منذ تولي الرئيس بولسنارو، الذي يتبنى سياسات معادية للبيئة.

Wildfires are currently burning so intensely in the Amazon that they can be spotted from space https://t.co/0gY56D7Wjj — National Geographic (@NatGeo) August 22, 2019

وتقول قناة "ناشيونال جيوغرافيك" إن حرائق الغابات هذا العام في البرازيل تزيد عن عدد تلك الحرائق في ثلاثة أعوام مجتمعة.