روحاني: أمريكا ستكون أول الهاربين من المنطقة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، فشل كافة المخططات الأمريكية الإقليمية المعادية لبلاده، مبينا أن أمريكا ستكون أول من سيهرب من المنطقة عند حدوث الخطر.

ولفت روحاني بكلمته، اليوم الخميس، خلال مراسم إزاحة الستار عن المنظومة الصاروخية الإيرانية للدفاع الجوي "باور 373"، إلى مرور عام من الحظر القاسي المفروض من قبل الأعداء على ايران وفشل أمريكا في كافة مخططاتها الإقليمية المعادية لإيران؛ وذلك بحسب وكالة "تسنيم".

وقال روحاني:

اليوم لا يوجد أدنى شك لأي شخص، وحتى بعض دول الجوار التي تعول على أمريكا، في أنها تعترف بأن أمريكا هي أول من سيفر من المنطقة عند حدوث الخطر.

وأضاف الرئيس الإيراني:

أمريكا استخدمت كافة طاقتها ضد إيران، إلا أن الظروف الاقتصادية للبلاد مقارنة بالعام الماضي أصبحت أكثر استقرارا، ولم أر أبداً أمريكا أكثر عزلة وإهانة مما هي عليه اليوم.

وأشار روحاني إلى انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وممارستها الضغوط الاقتصادية على بلاده، قائلا:

إن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي يعنى نكث العهد وانتهاك القوانين الدولية وممارسة الإرهاب الاقتصادي ضد إيران.

وأدان الرئيس الإيراني العدوان الأمريكي على أفغانستان والعراق وسوريا واليمن، داعيا إلى استخدام كافة القدرات المتاحة لمواجهة الغطرسة الأمريكية.

وفي معرض الإشارة إلى منظومة "باور 373" الصاروخية، أكد روحاني أنه في حال مقارنة هذه المنظومة الجديدة الخاصة بالدفاع الجوي مع نظيراتها الأجنبية، فهي أكثر قوة من منظومة "اس 300" وقريبة من مستوى "اس 400".