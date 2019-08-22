ترامب يشيد بالاقتصاد الأمريكي... وينتقد مجلس الاحتياطي

وغرد "ترامب" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" "الاقتصاد يبلي بلاء حسنا بالفعل. مجلس الاحتياطي يستطيع بسهولة أن يجعله يحقق أرقاما قياسية".
The Economy is doing really well. The Federal Reserve can easily make it Record Setting! The question is being asked, why are we paying much more in interest than Germany and certain other countries? Be early (for a change), not late. Let America win big, rather than just win!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2019
وأظهر تقرير حكومي، اليوم الخميس، تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجعا حادا الأسبوع الماضي بما يشير إلى سوق عمل قوية. لكن تقريرا آخر قال إن قطاع المصانع ينكمش للمرة الأولى في نحو 10 سنوات، بينما أشارت عوائد سوق الخزانة الأمريكية مجددا إلى ركود محتمل.
وفاق التراجع التوقعات. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض عدد الطلبات 216 ألفا في أحدث أسبوع.
وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 500 طلب إلى 214 ألفا و500 الأسبوع الماضي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)