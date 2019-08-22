ترامب يشيد بالاقتصاد الأمريكي... وينتقد مجلس الاحتياطي

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأداء اقتصاد الولايات المتحدة، قائلا إنه يمكنه تسجيل أرقام قياسية إذا أجرى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المزيد من الخفض في أسعار الفائدة، وسط مؤشرات اقتصادية ترسم صورة واضحة التباين.

وغرد "ترامب" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" "الاقتصاد يبلي بلاء حسنا بالفعل. مجلس الاحتياطي يستطيع بسهولة أن يجعله يحقق أرقاما قياسية".

The Economy is doing really well. The Federal Reserve can easily make it Record Setting! The question is being asked, why are we paying much more in interest than Germany and certain other countries? Be early (for a change), not late. Let America win big, rather than just win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2019

وأظهر تقرير حكومي، اليوم الخميس، تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجعا حادا الأسبوع الماضي بما يشير إلى سوق عمل قوية. لكن تقريرا آخر قال إن قطاع المصانع ينكمش للمرة الأولى في نحو 10 سنوات، بينما أشارت عوائد سوق الخزانة الأمريكية مجددا إلى ركود محتمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية ، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 12 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 209 آلاف طلب للأسبوع المنتهي يوم 17 أغسطس/آب. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة قدرها ألف طلب عن المعلن من قبل.

وفاق التراجع التوقعات. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض عدد الطلبات 216 ألفا في أحدث أسبوع.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 500 طلب إلى 214 ألفا و500 الأسبوع الماضي.