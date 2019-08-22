روسيا: هناك محاولات لتضخيم الحادث الإشعاعي إعلاميا وإظهار أن هناك خطرا

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: هل حاولتم النظر إلى الوضع من منظور آخر؟ أن الوضع يتطور بحيث أن هناك أحد من يرغب بتأجيج الفضاء الإعلامي عمداً، تشويه الواقع، وعرض الوضع كما لو أن هناك أسباب للخطر".
يذكر أنه في يوم 6 أغسطس/أب وقع انفجار في موقع اختباري تابع لوزارة الدفاع الروسية في مقاطعة أرخانغيلسك، وذلك أثناء اختبار تفاعل نظام الدفع السائل.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل شخصين. وفي وقت لاحق، أبلغت شركة "روس آتوم"، عن وفاة 5 من موظفيها خلال حادث اختبار نظام الدفع السائل.
وقالت كل من السلطات العسكرية والمحلية إن الخلفية الإشعاعية في المنطقة لا تزال على مستواها الطبيعي.
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