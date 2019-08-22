روسيا: هناك محاولات لتضخيم الحادث الإشعاعي إعلاميا وإظهار أن هناك خطرا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين يُسلّم بوجود من يحاول تأجيج الفضاء الإعلامي فيما يتعلق بحادث سيفيرودفينسك بمقاطعة أرخانغيلسك وإظهار أن هناك خطر.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: هل حاولتم النظر إلى الوضع من منظور آخر؟ أن الوضع يتطور بحيث أن هناك أحد من يرغب بتأجيج الفضاء الإعلامي عمداً، تشويه الواقع، وعرض الوضع كما لو أن هناك أسباب للخطر".

وأضاف بيسكوف، رداً على سؤال إذا كان الكرملين تعرف على الأطباء في مقاطعة أرخانغيلسك الذين أعلنوا لوسائل الإعلام أنه أخفي عليهم بأنهم سيعالجون أشخاص تلقوا جرعة إشعاعية: "أنا لا أعلم بذلك. أنا لا أعلم من هم الأطباء الذين يدور الحديث حولهم. يجب أن نعلم من هم الأطباء، من هم".

يذكر أنه في يوم 6 أغسطس/أب وقع انفجار في موقع اختباري تابع لوزارة الدفاع الروسية في مقاطعة أرخانغيلسك، وذلك أثناء اختبار تفاعل نظام الدفع السائل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل شخصين. وفي وقت لاحق، أبلغت شركة "روس آتوم"، عن وفاة 5 من موظفيها خلال حادث اختبار نظام الدفع السائل.

وقالت كل من السلطات العسكرية والمحلية إن الخلفية الإشعاعية في المنطقة لا تزال على مستواها الطبيعي.