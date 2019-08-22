بالصور... بوريس جونسون يضع قدمه على طاولة أمام ماكرون في قصر الإليزيه

ربما يكون رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، احتاج إلى شهر ليشرع في أول رحلاته الخارجية، لكنه سريعا ما شعر وكأنه في بيته لدى زيارته إلى قصر الإليزيه، مقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، فوضع قدمه على قطعة أثاث.

وصُور جونسون وهو يمازح المصورين الصحفيين ويضع قدمه لفترة وجيزة على طاولة القهوة في القصر الرئاسي الفرنسي، قبل أن يلوح لممثلي وسائل الإعلام في الغرفة؛ وشاهد ماكرون ما جرى مبتسما.

جاء ذلك بعد أن تحدث جونسون وماكرون للصحفيين في فناء الإليزيه.

وقال قصر الإليزيه في وقت لاحق إن المحادثات كانت "بناءة" و"شاملة".

© REUTERS / POOL رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يضع قدمه على طاولة أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بداخل قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، 22 أغسطس/آب 2019

وقال بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون من أمام قصر الإليزيه، اليوم الخميس: "نريد أن يتم الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل منسجم من أجل الحفاظ على مصالح شركاتنا".

© REUTERS / POOL New رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يضع قدمه على طاولة أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بداخل قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، 22 أغسطس/آب 2019

وتابع "نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في كل الأحوال من خلال اتفاق أو من دون اتفاق".

وأكد جونسون على أهمية علاقة التعاون مع فرنسا في العديد من المجالات ومنها المجال الأمني قائلا إن بلاده "تتعاون وتنسق مع فرنسا لحفظ الأمن في الساحل الإفريقي وتتعاون معها في مناطق أخرى مثل سوريا.

وطمأن جونسون الرئيس الفرنسي بأن المملكة المتحدة لن تضع نقاط تفتيش على حدودها ومنها الحدود الإيرلندية".

وأضاف "أنا على ثقة بأن الرئيس ماكرون سيدافع ويحمي المواطنين البريطانيين في فرنسا كما سنفعل نحن مع المواطنين الفرنسيين في بريطانيا".