أردوغان يؤكد مواصلة تركيا البحث والتنقيب عن الغاز شرقي المتوسط

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستواصل أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز والنفط شرقي المتوسط بكل حزم وإصرار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية في أنقرة، بأن تركيا ستواصل الدفاع عن مصالح القبارصة الأتراك في الجزيرة وفي المنطقة بنفس التصميم الذي تدافع به عن حقوق الأتراك.

وأردف أن "موقف القبارصة الروميين غير التوافقي سبب ظهور الأزمة القبرصية واستمرارها إلى يومنا هذا"، حسب وكالة "الأناضول".

وتابع "إذا توصلت قبرص الرومية إلى أرضية صادقة وواقعية فإن الحل الذي ينتظره الجميع في الجزيرة سيتحقق".

هذا وفرض الاتحاد الأوروبي في 15 تموز/ يوليو الماضي عقوبات على تركيا بسبب عمليات الحفر في المنطقة الاقتصادية الخاصة في قبرص. كما قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات بشأن إبرام اتفاق شامل بشأن النقل الجوي، وكذلك عدم عقد مجلس الشراكة ومزيد من الاجتماعات للحوارات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

يذكر أنه تم العثور على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي في السواحل القبرصية وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة في قبرص.

وفي عام 2011، اكتشفت شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية، على وجه الخصوص، حقل أفروديت، الذي تقدر احتياطياته بنحو 140 مليار متر مكعب.