السويد تعلق على تهديد ترامب بخصوص عناصر "داعش" الأوروبيين

علق وزير الداخلية السويدي، مايكل دامبرغ، اليوم الخميس، على نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إطلاق سراح" إرهابيين من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) إلى أوروبا، قائلا إن بلاده لا تنوي قبولهم، بحسب "راديو سفيريغيس".

موسكو - سبوتنيك . وقال دامبرغ "السويد لديها موقف صارم حيال هذه المسألة. ليس علينا أي التزام باستقبال المواطنين السويديين الذين ذهبوا إلى سوريا أو العراق للالتحاق بتنظيم "داعش".

وأضاف أنه يجب محاكمة المسلحين الموجودين حاليًا في السجن في نفس المنطقة التي توجد فيها أدلة وشهود.

هذا وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 21 آب/ أغسطس الجاري، بإطلاق سراح سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي الذين ألقي القبض عليهم في سوريا والعراق، إذا لم تستردهم بلدانهم التي جاؤوا منها مثل ألمانيا وفرنسا.