وزير الدفاع الياباني: قرار كوريا الجنوبية إنهاء التعاون الاستخباراتي مؤسف

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا اليوم الجمعة إن قرار كوريا الجنوبية إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية بين البلدين أمر يدعو للأسف الشديد.

وقال إيوايا للصحفيين إن على كوريا الجنوبية أن تتسم بالحكمة فيما يتعلق بخياراتها بشأن التعاون الأمني لأن قرارها جاء في خضم تزايد التهديدات الأمنية التي تمثلها كوريا الشمالية، بحسب رويترز.

كانت كوريا الجنوبية قد قالت أمس الخميس إنها قررت إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان مما أدى إلى زيادة التوتر بين سول وطوكيو وسط خلاف بشأن دفع تعويضات‭‭ ‬‬للكوريين الجنوبيين الذين‭‭ ‬‬عملوا بالسخرة خلال الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت اليابان في أوائل شهر تموز/ يوليو الماضي، فقدان الثقة في كوريا الجنوبية بسبب محاولات سيئول الهادفة إلى تأمين قيام اليابان بدفع تعويضات للكوريين، الذين استفادت الشركات اليابانية من أعمال السخرة خلال فترة حكم الاستعمار الياباني في كوريا بين أعوام 1910 و1945، وبهذا تتخلى اليابان عن توفير الشروط الميسرة لكوريا الجنوبية لشراء ثلاثة أنواع من المواد اليابانية المستخدمة في صناعة الإلكترونيات.

من جانبها اعتبرت سيئول القرار الياباني انتهاكًا لقواعد منظمة التجارة العالمية وأقدمت على اتخاذ إجراءات جوابية.