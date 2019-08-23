وزير الدفاع الياباني: قرار كوريا الجنوبية إنهاء التعاون الاستخباراتي مؤسف

وقال إيوايا للصحفيين إن على كوريا الجنوبية أن تتسم بالحكمة فيما يتعلق بخياراتها بشأن التعاون الأمني لأن قرارها جاء في خضم تزايد التهديدات الأمنية التي تمثلها كوريا الشمالية، بحسب رويترز.
وأعلنت اليابان في أوائل شهر تموز/ يوليو الماضي، فقدان الثقة في كوريا الجنوبية بسبب محاولات سيئول الهادفة إلى تأمين قيام اليابان بدفع تعويضات للكوريين، الذين استفادت الشركات اليابانية من أعمال السخرة خلال فترة حكم الاستعمار الياباني في كوريا بين أعوام 1910 و1945، وبهذا تتخلى اليابان عن توفير الشروط الميسرة لكوريا الجنوبية لشراء ثلاثة أنواع من المواد اليابانية المستخدمة في صناعة الإلكترونيات.
من جانبها اعتبرت سيئول القرار الياباني انتهاكًا لقواعد منظمة التجارة العالمية وأقدمت على اتخاذ إجراءات جوابية.
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