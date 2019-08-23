الأمن الإيراني يعلن عن إحباط مؤامرة مناهضة للثورة في مدينة مشهد 

وأفاد بيان لمديرية الأمن بالمحافظة، بأن مجموعات مناهضة للثورة وأجهزة استخبارات غربية -عربية، ومن خلال دعمها لبعض العناصر المناهضة للجمهورية الإسلامية، والإيحاء لها بنهج الإطاحة بالدولة، سعت لاستغلال أي فرصة وتيار لإثارة الفوضى والاضطرابات الداخلية. وذلك بحسب وكالة "فارس".

وأضاف البيان:

إن بعض العناصر المأجورة والتابعة للتيارات المناهضة للثورة المقيمة في الخارج، قد استغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال العقد الأخير، وسعت عبر برمجة وتخطيط ممنهج للتآمر وإثارة فوضى جديدة في البلاد.

وتابع البيان: "في هذا السياق قام أفراد عملاء لأجهزة الاستخبارات الأجنبية وخونة الشعب الإيراني الذين يحتوي سجلهم الأسود اغتيال 17 ألفا من مواطنينا الأعزاء، بتكليف المعتقلين أخيرا في مشهد بمهمة تخطيط وتنفيذ مؤامرة وفتنة جديدة، إلا أنه تم إحباط هذه المؤامرة بجهود القوى الأمنية".

وأكد البيان، قائلا:

إنهم ومن خلال إثارة مشاعر مختلف شرائح المجتمع، خاصة المضحين ومعاقي الحرب وتحريض القوميات والمذاهب، كانوا يسعون عبر تنظيم تجمعات احتجاجية بتعاون وسائل الإعلام والقنوات الفضائية المناهضة للثورة في الخارج، لتوتير أجواء المجتمع تدريجيا.

واختتم بيان مديرية الأمن في محافظة خراسان الرضوية الإيرانية، بقوله: "إن هؤلاء كانت مهمتهم أيضا، على أعتاب انتخابات مجلس الشورى الإسلامي، الارتباط الممنهج مع المرشحين المنتقدين لحثهم على تشديد مواقفهم الانتقادية، من أجل استغلال الأجواء السياسية المفتوحة لخلق الفوضى والنزاعات الداخلية، وبالتالي إثارة فتنة جديدة تهدف للمضي إلى الأمام بالخطوط الموحاة من قبل أعداء الشعب الإيراني".