عمران خان يدعو لمنع "الإبادة الجماعية" المرتقبة

طالب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، المجتمع الدولي بالتحرك لمنع ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية المرتقبة" في كشمير.

وأوضح خان في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، أن "الملايين من الكشميريين يخضعون للاحتلال الهندي، ويتعرضون للمضايقات والعنف".

I want to warn the international community that the Indian leadership will in all probability attempt a false flag operation to divert attention from its massive human rights violations & the unleashing of a reign of terror in IOJK. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 23, 2019

​وأشار إلى أن "القوات الهندية منعت سكان الإقليم من ممارسة طقوسهم الدينية، بما في ذلك عيد الأضحى".

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع ما وصفها بـ"الإبادة الجماعية المرتقبة" في ولاية "جامو وكشمير".

وأعلنت الحكومة الهندية، يوم 5 أغسطس/ آب، إلغاء الحكم الذاتي في الجزء الخاضع لإدارتها من كشمير، وفرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، بصورة أغضبت باكستان، التي وعدت برد مناسب.

وقالت باكستان إنها ستستخدم كل الخيارات الممكنة، للرد على ما وصفته بـ"الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند"، مشيرة إلى أن ولاية جامو وكشمير، هي أرض متنازع عليها باعتراف المجتمع الدولي.