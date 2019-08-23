نتنياهو يعقد جلسة طارئة عقب حادثة رام الله

قرر رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عقد جلسة مشاورات أمنية طارئة، اليوم الجمعة، في أعقاب تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليف" شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، والتي أدت إلى مقتل وإصابة ثلاثة مستوطنين.

وأفاد راديو الجيش الإسرائيلي بأن "رئيس الوزراء نتنياهو دعا إلى جلسة مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة لبحث تفاصيل حادثة تفجير العبوة الناسفة".

وقتلت مستوطنة إسرائيلية وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة في مستوطنة دوليف بالقرب من مدينة رام الله الفلسطينية.

An Israeli father & his 2 children were seriously injured when a bomb was detonated while they were at a natural spring together near the community of Dolev this morning.



We are searching for the terrorist responsible for this heinous terror attack. pic.twitter.com/OdpNWxjz5l — Israel Defense Forces (@IDF) August 23, 2019

​وأفادت القناة العبرية الـ"13"، اليوم الجمعة، بأن مستوطنة إسرائيلية قتلت وأصيب اثنان آخران في حالة خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة، وتم نقلهم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية إلى المستشفى لتلقي العلاج.