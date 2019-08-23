نتنياهو يعقد جلسة طارئة عقب حادثة رام الله

وأفاد راديو الجيش الإسرائيلي بأن "رئيس الوزراء نتنياهو دعا إلى جلسة مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة لبحث تفاصيل حادثة تفجير العبوة الناسفة".
وقتلت مستوطنة إسرائيلية وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة في مستوطنة دوليف بالقرب من مدينة رام الله الفلسطينية.
An Israeli father & his 2 children were seriously injured when a bomb was detonated while they were at a natural spring together near the community of Dolev this morning.— Israel Defense Forces (@IDF) August 23, 2019
We are searching for the terrorist responsible for this heinous terror attack. pic.twitter.com/OdpNWxjz5l
وأفادت القناة العبرية الـ"13"، اليوم الجمعة، بأن مستوطنة إسرائيلية قتلت وأصيب اثنان آخران في حالة خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة، وتم نقلهم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)