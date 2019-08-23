نتنياهو يتعهد بتعزيز الاستيطان ومطاردة المسؤولين عن مقتل مستوطنة

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتعزيز سياسة الاستيطان ومطاردة المسؤولين عن مقتل مستوطنة، اليوم، في انفجار عبوة ناسفة قرب رام الله.

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، على "تويتر" تغريدة قال فيها: "سوف نستمر في تعزيز الاستيطان. سوف نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا".

وتابع: "الجهات الأمنية في تطارد الإرهابيين البغيضين. سوف نلقي القبض عليهم. تصل ذراع إسرائيل الطويلة إلى كل من يبحثون عن أرواحنا وسيصفون حساباتهم معهم".

We will continue to strengthen settlement. We will deepen our roots and strike at our enemies. The security arms are in pursuit after the abhorrent terrorists. We will apprehend them. The long arm of Israel reaches all those who seek our lives and will settle accounts with them. — PM of Israel (@IsraeliPM) August 23, 2019

​وأضاف: "بالنيابة عني وعن مواطني إسرائيل، أتقدم بخالص التعازي لعائلة الشابة رينا شنرب التي قتلت في هجوم إرهابي قاس هذا الصباح ، وأتمنى الشفاء العاجل لوالدها، الحاخام إيتان، وأخوها دفير".

وقتلت مستوطنة إسرائيلية وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة في مستوطنة دوليف بالقرب من مدينة رام الله الفلسطينية.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، اليوم الجمعة، بأن مستوطنة إسرائيلية قتلت وأصيب اثنان آخران في حالة خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة، وتم نقلهم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية إلى المستشفى لتلقي العلاج.