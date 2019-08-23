قائد عسكري إيراني يعدد مزايا ومهام منظومة "باور 373"

أعلن قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، بأن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية "باور 373" قادرة على الكشف عن 300 هدف.

وقال العميد صباحي فرد إن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية "باور 373" قادرة على الكشف عن 300 هدف، بالتزامن معا وترتيب أولوية 100 منها والاشتباك مع 6 أهداف معا، وبالإمكان زيادة هذا العدد، وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وأوضح قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني بأن هذه المنظومة مصممة لمواجهة الطائرات المتخفية (الشبح) وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية، وتتلائم مع خصائص البلاد المناخية، وقادرة على تغيير مكانها سريعا بعد الاشتباك مع العدو.

وأشار قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، إلى أنه من أهم مميزات هذه المنظومة هي إيجاد ظروف الغموض للعدو، لأن معلوماتها هي في الداخل وليس بإمكان العدو أن يتصور ماذا سيواجه.

وسبق أن روّجت وسائل الإعلام الإيرانية، خلال الساعات الماضية، منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باور 373"، كأهم وأعقد مشروع دفاعي في تاريخ إيران.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية إنه سيتم تزويد قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني بهذه المنظومة الدفاعية "التي تعد أهم منظومة دفاعية محلية الصنع وأعقد مشروع دفاعي في تاريخ إيران".

وأوضح مساعد وزير الدفاع الإيراني، العميد شهرام شاهرخ، أن منظومة "باور 373" منظومة ضخمة ولديها منظومات فرعية متحركة، ولديها رادار بحث مداه أكثر من 320 كلم، إضافة إلى رادار تعقب يصل مداه إلى أكثر من 250 كلم، ويتعقب الهدف بدقة عالية.

ومضى العميد شهرام، قائلا: "إن هذه المنظومة لديها أكثر من 6000 عنصر (عيون مركبة)، كل منها عبارة عن رادار.

وأشار رئيس مؤسسة الصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع الإيرانية، إلى أن منظومة "باور 373" تستخدم لمواجهة الصواريخ الباليستية، مضيفا: "منظومة "باور 373" أفضل بكثير من منظومة "باتريوت" الأمريكية".

وأضاف مساعد وزير الدفاع الإيراني إلى أن منظومة "ثاد" الصاروخية الأمريكية تعتبر منظومة مراقبة، لافتا إلى أن منظومة "باور 373" الدفاعية الصاروخية أعلى مستوى في فئتها.

وقال العميد شهرام:

بعد اختبار ناجح للمنظومة، أصبح خط إنتاجها جاهزا من خلال التطوير والبحث.