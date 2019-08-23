فرنسا تستقبل 150 من مهاجري سفينة "أوشيان فايكينغ" الإنسانية

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، قرارها باستقبال 150 من أصل 356 مهاجرا موجودين حاليا على متن سفينة "أوشيان فايكينغ" الإنسانية بعد أن توصلت ستة بلدان أوروبية لاتفاق.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، في تغريدة على تويتر: " المهاجرون الـ356 الذين تم إنقاذهم في المتوسط الأسبوع الماضي سوف يتوجهون لفاليتا (عاصمة جزيرة مالطة). فرنسا ستستقبل 150 منهم خلال الأيام المقبلة".

#OceanViking : les 356 personnes à bord, sauvées en mer Méditerranée la semaine dernière, vont pouvoir débarquer à La Valette.

La France maintient sa solidarité : 150 seront accueillies dans les prochains jours sur notre territoire. — Christophe Castaner (@CCastaner) August 23, 2019

​وأعلن رئيس الوزراء المالطي، اليوم الجمعة، توصل ستة بلدان أوروبية لاتفاق من أجل استقبال المهاجرين.

وقال رئيس وزراء مالطة، جوزيف موسكات في تغرية على تويتر: "كل المهاجرين على متن السفينة التابعة لمنظمتي إس.أو.إس ميديتيراني الإنسانية وأطباء بلا حدود، سيتم نقلهم في سفينة حربية مالطية إلى الجزيرة لكي يتم بعدها توزيعهم على كل من فرنسا وألمانيا وإيرلندا ولوكسومبورغ والبرتغال ورومانيا".