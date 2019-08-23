وزير الطاقة بجيبوتي: نعمل على تنفيذ 3 مشاريع للطاقة المتجددة

موسكو - سبوتنيك. وقال جيدي في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "في مجال الطاقة المتجددة، لدينا عدة مشاريع كبرى، تنفيذ مشروع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء في قبة الخراب، مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في صحراء بارا الكبرى، ومشروع الطاقة الحرارية الأرضية في بحرية عسل".
كما لفت جيدي إلى أن "مشروع الطاقة الشمسية في صحراء بارا الكبرى سينتج في المرحلة الأولى 30 ميغافات، وسيدخل حيز التنفيذ عام 2021، أما مشروع الطاقة الحرارية الأرضية في بحرية عسل، فسينتج حسب وزير الطاقة 50 ميغافات مع دخول حيز التنفيذ عام 2021 أيضا.
ومن المتوقع أن يضم المشروع في قبة الخراب 15 توربينة رياح بكلفة 250 مليون دولار، حسب بيانات مجموعة البنك الدولي. كما من المنتظر أن يتطلب المشروع عمل حوالي 300 عامل خلال ذروة تنفيذ المشروع، وحوالي 12 موظفاً بعد التشغيل.
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