وزير الطاقة بجيبوتي: نعمل على تنفيذ 3 مشاريع للطاقة المتجددة

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي، يونس علي جيدي، اليوم الجمعة، أن بلاده تعمل حالياً، على عدة مشاريع كبرى في الطاقة المتجددة، من بينها مشروع محطة طاقة الرياح لتوليد الكهرباء في قبة الخراب، الذي من المتوقع أن يشهد دخوله حيز التنفيذ عام 2021.

موسكو - سبوتنيك. وقال جيدي في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "في مجال الطاقة المتجددة، لدينا عدة مشاريع كبرى، تنفيذ مشروع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء في قبة الخراب، مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في صحراء بارا الكبرى، ومشروع الطاقة الحرارية الأرضية في بحرية عسل".

وأضاف الوزير الجيبوتي في المقابلة، وهي الأولى لوسائل الإعلام الروسية، بأن "الطاقة الإنتاجية في مشروع طاقة الرياح في قبة الخراب ستكون 59 ميغاواط، ومن المتوقع أن ينتج الطاقة الكهربائية على مدار كامل السنة بفضل قوة الرياح في هذه المنطقة. وسيشهد المشروع دخوله حيز التنفيذ عام 2021، حيث ستبدأ عمليات بنائه هذا العام".

كما لفت جيدي إلى أن "مشروع الطاقة الشمسية في صحراء بارا الكبرى سينتج في المرحلة الأولى 30 ميغافات، وسيدخل حيز التنفيذ عام 2021، أما مشروع الطاقة الحرارية الأرضية في بحرية عسل، فسينتج حسب وزير الطاقة 50 ميغافات مع دخول حيز التنفيذ عام 2021 أيضا.

ومن المتوقع أن يضم المشروع في قبة الخراب 15 توربينة رياح بكلفة 250 مليون دولار، حسب بيانات مجموعة البنك الدولي. كما من المنتظر أن يتطلب المشروع عمل حوالي 300 عامل خلال ذروة تنفيذ المشروع، وحوالي 12 موظفاً بعد التشغيل.