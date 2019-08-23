ماكرون: فرنسا تعارض اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة ميركوسور

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن قرار بلاده معارضة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع بلدان ميركوسور، ردا على عدم احترام الرئيس البرازيلي بولسونارو لتعهداته المناخية.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت إذاعة "فرانس إنفو" عن مصادر في الإليزيه، قولهم إن ماكرون اعتبر أن بولسونارو كذب عليه عندما وعده باحترام التعهدات المناخية.

ونقلت الإذاعة عن الإليزيه: "نظرا لتصرفات البرازيل في الأسابيع الأخيرة، الرئيس ماكرون يستنتج بأن الرئيس بولسونارو كذب عليه خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة في أوساكا"، مضيفة أن "لرئيس بولسونارو قرر عدم احترام تعهداته المناخية وتعهداته المتعلقة بالتنوع البيئي؛ في ظل هذه الظروف فرنسا تعارض اتفاقية التجارة الحرة ميركوسور".

في سياق متصل، أعلن مصدر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يعتبر التوترات التجارية خطر رئيسي على النمو الاقتصادي العالمي.

وخلال حديثه عن جدول أعمال قمة مجموعة السبع الكبار المقبلة، حيث من المقرر مناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة والاقتصاد العالميين، قال المصدر "فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، هناك قضية نمو عالمية، موقف الاتحاد الأوروبي منها يتمحور بتفسير واضح جدا بأننا نعتبر التوتر التجاري بمثابة العامل الوحيد والخطر الرئيسي على النمو الاقتصادي العالمي".