الصين تنفذ تعهدها وتتخذ تدابير مضادة برفض رسوم إضافية على المنتجات الأمريكية

فرضت الصين اليوم الجمعة رسوما إضافية على المنتجات الأمريكية بنسبة 10 و5 بالمئة لـ 75 مليار دولار في العام.

بكين - سبوتنيك. وجاء في بيان لجنة العريفات بمجلس الدولة: "قررت لجنة التعريفات بمجلس الدولة الصيني فرض رسوم إضافية على استيراد المنتجات الأمريكية بنسبة 10 و5 بالمئة بقيمة 75 مليار دولار".

وجاء ذلك بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم إضافية بنسبة 10 في المائة على واردات صينية تقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي.

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ في مؤتمر صحفي، أن موقف الصين ثابت وواضح، "الحروب التجارية لا منتصر فيها، والصين لا ترغب في حرب تجارية، ولكنها لا تخشاها، وستخوض حربا إذا لزم الأمر".

وأضاف "أنه على الرغم من إعلان الولايات المتحدة عن خطة لتأجيل رفع الرسوم على بعض البضائع الصينية، إلا أن أي إجراء لدى الولايات المتحدة لرفع الرسوم ستفضي إلى تصاعد الخلاف التجاري بشكل أحادي الجانب".

وتابع "إذا تصرفت الولايات المتحدة بصورة تعسفية، فإن الصين سوف يتعين عليها أن تتخذ خطوات معاكسة".