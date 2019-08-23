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    الصين تنفذ تعهدها وتتخذ تدابير مضادة برفض رسوم إضافية على المنتجات الأمريكية

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    العالم
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    فرضت الصين اليوم الجمعة رسوما إضافية على المنتجات الأمريكية بنسبة 10 و5 بالمئة لـ 75 مليار دولار في العام.

    بكين - سبوتنيك. وجاء في بيان لجنة العريفات بمجلس الدولة: "قررت لجنة التعريفات بمجلس الدولة الصيني فرض رسوم إضافية على استيراد المنتجات الأمريكية بنسبة 10 و5 بالمئة بقيمة 75 مليار دولار".

    زيارة عمل إلى آسيا - الرئيس دونالد ترامب في بكين، الصين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ترامب يبدأ بفرض رسوم على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار سنويا
    وكانت وكالة "شينخوا" نقلت عن وزارة التجارة الصينية، أمس الخميس، إن البلاد ستتخذ تدابير مضادة إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية جديدة على البضائع الصينية.

    وجاء ذلك بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم إضافية بنسبة 10 في المائة على واردات صينية تقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي.

    وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ في مؤتمر صحفي، أن موقف الصين ثابت وواضح، "الحروب التجارية لا منتصر فيها، والصين لا ترغب في حرب تجارية، ولكنها لا تخشاها، وستخوض حربا إذا لزم الأمر".

    وأضاف "أنه على الرغم من إعلان الولايات المتحدة عن خطة لتأجيل رفع الرسوم على بعض البضائع الصينية، إلا أن أي إجراء لدى الولايات المتحدة لرفع الرسوم ستفضي إلى تصاعد الخلاف التجاري بشكل أحادي الجانب".

    وتابع "إذا تصرفت الولايات المتحدة بصورة تعسفية، فإن الصين سوف يتعين عليها أن تتخذ خطوات معاكسة".

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    الكلمات الدلالية:
    التجارة, رسوم, أمريكا, الصين
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