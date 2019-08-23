احتجاجات في باريس قبيل اجتماع ماكرون وظريف

أحتشد مئات المتظاهرين، كثير منهم من المعارضة الإيرانية، اليوم الجمعة (23 أغسطس/ آب) في باريس لحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إلغاء اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وكان كثير منهم يرفعون اللافتات ويلوحون بالأعلام الإيرانية وهم يهتفون "ارحل يا ظريف". وفقا لـ "رويترز".

1) 2019, #Zarif arrived in #Paris yesterday greeted by zero French officials. He was received by 3 of his embassy staff, an airport luggage handler and 2 French police officers on motorcycles for escort. pic.twitter.com/TD7EXpGPl0 — Amir R. Oveissi (@AmirOveissi) August 23, 2019

ويجتمع ماكرون مع ظريف، اليوم الجمعة، في وقت تسعى فيه القوى العالمية الكبرى لإنقاذ اتفاق نووي تم توقيعه مع طهران عام 2015، وفقًا لما ذكره مسؤول في مكتب الرئيس.