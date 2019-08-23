احتجاجات في باريس قبيل اجتماع ماكرون وظريف

وكان كثير منهم يرفعون اللافتات ويلوحون بالأعلام الإيرانية وهم يهتفون "ارحل يا ظريف". وفقا لـ "رويترز".
1) 2019, #Zarif arrived in #Paris yesterday greeted by zero French officials. He was received by 3 of his embassy staff, an airport luggage handler and 2 French police officers on motorcycles for escort. pic.twitter.com/TD7EXpGPl0— Amir R. Oveissi (@AmirOveissi) August 23, 2019
ويجتمع ماكرون مع ظريف، اليوم الجمعة، في وقت تسعى فيه القوى العالمية الكبرى لإنقاذ اتفاق نووي تم توقيعه مع طهران عام 2015، وفقًا لما ذكره مسؤول في مكتب الرئيس.
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