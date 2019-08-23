عودة 270 سجينا بشكل طوعي إلى سجنهم في إندونيسيا

أعلنت إندونيسيا عودة 270 سجينا طوعا، فروا من سجنهم أثناء حرقه خلال أعمال شغب الإثنين الماضي، في مدينة سورونغ بإقليم بابوا الغربي أقصى شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم سجن سورونغ" إيلي يوزاري" اليوم الجمعة، إن 270 سجينا من أصل 500 سجين فروا الإثنين الماضي عادوا طوعا إلى سجنهم بعد السيطرة على الوضع بالمكان، مؤكدا أن من بين العائدين مدانين بجرائم قتل، وفقا لما نشرته صحيفة، "ديلي ميل"، البريطانية.

وأضاف المتحدث أنهم ”هربوا من مبنى السجن، لحماية أنفسهم، خلال حرقه من متظاهرين، وبعد عودتهم يساعدون الآن في إعادة ترميمه“.

وكانت السلطات في إندونيسيا قد نشرت فرق البحث في جميع أنحاء مدينة سورونغ، للعثور على السجناء الهاربين، واتصلت بأسرهم لمساعدتهم على إيجادهم.

وفي محاولة لمنع التصعيد وللتقليل من انتشار رسائل التحريض، قطعت السلطات الإندونيسية الاتصالات والإنترنت في المنطقة.

وتشهد إندونيسيا مظاهرات متواصلة منذ الإثنين الماضي، على خلفية ما اعتبر ”إساءة“ لطلبة من إقليم بابوا في حادثتين منفصلتين شرق جزيرة جاوا الأسبوع الماضي، تحولت إلى أعمال شغب وحرق للمباني والمؤسسات العامة والأسواق، وشملت مدن مانوكواري وجايا بورا وسورونغ وميميكا ونابيري وياهوكيمو.