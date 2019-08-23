وفاة ممول السياسيين الجمهوريين في أمريكا

قال شقيق الملياردير الأمريكي ديفيد كوك، القوة الدافعة لمجموعة "كوك" للصناعات، والممول الكبير للسياسيين الجمهوريين،‭‭ ‬‬إنه توفي عن 79 عاما.

كشف تشارلز كوك، رئيس مجلس إدارة "كوك" للصناعات عن الوفاة في بيان تناول معركة شقيقه الأصغر الطويلة مع سرطان البروستاتا ، وإسهاماته الخيرية في البحث الطبي والتعليم والفنون.

وقال كوك في بيان إلى الموظفين "سنفتقده كثيرا لكن لن ننساه أبدا. كان ديفيد فخورا بالعمل الرائع الذي أنجزتموه جميعا للوصول بكوك للصناعات إلى هذا النجاح".

وجمع كوك، وهو مناصر للأعمال الخيرية وراع لمؤسسات ثقافية وطبية، ثروته الكبيرة بحصة ضخمة في كوك للصناعات التي يديرها مع شقيقه تشارلز.

وتوسعت كوك للصناعات، وهي واحدة من أكبر الشركات الخاصة في العالم، خارج قطاع تكرير النفط الذي أسسه والد ديفيد وتشارلز لتشمل العديد من المشروعات.

وتنحى ديفيد عن الأعمال والأنشطة السياسية في يونيو/ حزيران 2018 مرجعا ذلك إلى تدهور صحته.

وأنفق ديفيد وتشارلز مئات الملايين من الدولارات لدعم قضايا محافظة ومرشحين سياسيين للحزب الجمهوري وكانا من أشد المنتقدين للرئيس السابق باراك أوباما، لكنهما فشلا في مسعاهما لمنعه من الفوز بفترة رئاسية ثانية في 2012.