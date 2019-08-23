الأمير وليام يتسبب في انتقادات لاذعة لشقيقه هاري

استقل وليام وزوجته كيت وأطفالهما رحلة شركة "فلاي بي" للطيران إلى أبردين في طريقهم إلى مقر الإقامة الصيفي للملكة إليزابيث في بالمورال في اسكتلندا.
وذكرت الصحف البريطانية إن التذكرة الواحدة تكلف 73 جنيها إسترلينيا (89.16 دولار) ونشرت صورا لوليام وهو يحمل حقيبة الأسرة إلى الطائرة.
وجاءت الرحلة بعد انتقادات شديدة للأمير هاري لركوب طائرات خاصة في أسفاره مع زوجته ميغان.
ودافع المغني إلتون جون عن هاري وميغان بعد أن سافرا بطائرة خاصة للإقامة معه في جنوب فرنسا، وقال جون إنه دفع تكاليف الرحلة لأسباب أمنية وإنه دفع أيضا قيمة التعويض عن الكربون الذي انبعث من الطائرة.
واتهمت وسائل إعلام بريطانية هاري وميغان بالنفاق لاستخدامهما طائرات خاصة بينما هما من دعاة حماية البيئة.
واعتبرت الصحف البريطانية وليام مثالا مشرفا بالمقارنة بشقيقه وعلق بعضها بعنوان "أسرة وليام تلقن هاري درسا في السفر بالطائرات".
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