الاتحاد الأوروبي يحذر روسيا وأمريكا من سباق تسلح جديد

أعلن مسؤول مخوّل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن بروكسل دعت روسيا والولايات المتحدة إلى إجراء حوار نشط حول الحد من التسلح ويحذر من سباق تسلح جديد.

بروكسل - سبوتنيك. وقال المسؤول الأوروبي، لوكالة "سبوتنيك": "ندعو الولايات المتحدة وروسيا إلى زيادة تخفيض ترسانتيهما، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية والمنشورة وغير المنشورة. ونرحب بحوار مبكر ونشط حول مستقبل معاهدة ستارت الجديدة بعد عام 2021 وحول الآليات الأخرى لمراقبة الأسلحة".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي شدد مراراً على موقفه من أهمية معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى التي أسهمت مساهمة كبيرة في الأمن والاستقرار في أوروبا والعالم".

كما يؤكد "الاتحاد الأوروبي مجددا التزامه بمراقبة الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي بشكل فعال ويمكن التحقق منه من خلال الاتفاقيات".

وواصل المسؤول الأوروبي قائلا: "لهذا السبب ندعو إلى الحفاظ على إنجازات معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. ونظرا للتوترات المتزايدة، يجب أن نحرص على عدم الشروع في سباق تسلح جديد التي من شأنها أن تعادل التخفيضات الكبيرة التي تحققت منذ نهاية الحرب الباردة".

وتابع أن الاتحاد الأوروبي "حث روسيا مراراً على حل المشاكل الخطيرة بشكل فعال المتعلقة بمعاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كلف اليوم الجمعة، وزارتي الدفاع والخارجية، تحليل مستوى التهديد الذي تشكله تجارب الصواريخ الأمريكية على روسيا.

يذكر أنه في 2 أغسطس/ آب، تم إنهاء العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى بعد انسحاب واشنطن الأحادي الجانب مطلع هذا العام، متهمة روسيا بانتهاكها على المدى الطويل. موسكو نفت من جانبها جميع الاتهامات. وردا على ذلك وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوائل شهر حزيران/ يونيو الماضي، قانون تعليق العمل بالاتفاقية.

وأعلن البنتاغون بأنه في 19 آب/ أغسطس، تم اختبار صاروخ كروز أرضي غير نووي، كانت تحظره في السابق معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وأصاب الصاروخ الهدف على بعد أكثر من 500 كيلومتر.