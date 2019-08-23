حكومة بيلاروس تعتزم تقديم مشروع حول التكامل مع روسيا إلى لوكاشينكو

أعلن رئيس الوزراء في جمهورية بيلاروس (بيلاروسيا)، سيرغي روماس، اليوم الجمعة، أن الحكومة البيلاروسية تعتزم تقديم مشروع برنامج عمل حول التكامل مع روسيا إلى رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو يوم 27 أغسطس/ آب للموافقة عليه.

وقال روماس في مقابلة مع قناة "بيلاروس 1" التلفزيونية " يوم الثلاثاء، "27 أغسطس/ آب سوف نقدم بالفعل مشروع هذا البرنامج إلى رئيس الدولة للموافقة عليه من أجل أن يتمكن في أوائل سبتمبر/ أيلول (لدي اتفاق مع زميلي دميتري ميدفيديف) رئيسي الوزراء من مراجعة برنامج العمل هذا".

هذا وقد التقى الرئيس لوكاشينكو مع روماس، اليوم الجمعة، وناقشا عددا من القضايا والخلافات، التي ما زالت عالقة في التعاون بين مينسك وموسكو .

وعقب الاجتماع، أعلن روماس أنه يتوقع عقد اجتماع مع نظيره الروسي دميتري ميدفيديف في أوائل سبتمبر/ أيلول المقبل لمراجعة برنامج العمل حول عملية التكامل في الدولة الاتحادية.

كما حدد رئيس الوزراء، فإن برنامج العمل يتضمن مفهوما ينطوي على تنفيذ مبدأ "دولتين - سوق واحدة". ومن المقرر إعداد نحو 28 "خريطة طريق" في إطار هذا البرنامج بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني.

يذكر أن روسيا وبيلاروس، قررتا في أواخر عام 2018، تشكيل مجموعة عمل حكومية لتسوية القضايا الإشكالية وتطوير التكامل، إلى ذلك، أعلنت بيلاروس أنها تترقب من روسيا مقترحات تحدد سبعة أو ثمانية محاور للتعاون، ليجري فيها العمل على تعميق التكامل.

ووقعت روسيا وبيلاروس، يوم 2 نيسان/ أبريل عام 1997، معاهدة إقامة اتحاد بين الدولتين، من أجل تعميق التكامل بين موسكو ومينسك. وفي كانون الثاني/ يناير عام 2000، تحول الاتحاد إلى "دولة الاتحاد - روسيا وبيلاروس"، بعد تصديق برلماني البلدين على معاهدة إقامة دولة الاتحاد الموقعة في عام 1997.