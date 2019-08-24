الولايات المتحدة تخطط لفتح قنصلية في غرينلاند

أرسلت وزارة الخارجية رسالة إلى الكونغرس تقترح فيها افتتاح قنصلية عامة في غرينلاند. حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

وفقًا للوكالة، تشرح وزارة الخارجية مبادرة فتح القنصلية العامة بخطط لتوسيع الوجود الأمريكي في القطب الشمالي.

تجدر الإشارة إلى أن القنصلية الأمريكية العامة تم افتتاحها لأول مرة في غرينلاند عام 1940 أثناء الاحتلال النازي للدنمارك، ثم تم إغلاقها عام 1953. تخطط الولايات المتحدة لافتتاح القنصلية الأمريكية العامة الجديدة في عام 2020 في نوك، عاصمة الجزيرة، التي تعد أراضيها جزءًا من مملكة الدنمارك وتتمتع بحقوق الاستقلال الذاتي على نطاق واسع.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستكون مهتمة بشراء غرينلاند. رفض رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن وممثلو غرينلاند مناقشة بيع الجزيرة. قال ترامب يوم الثلاثاء إنه أرجأ زيارة مقررة للدنمارك وحفل استقبال عند الملكة مارغريت الثانية بسبب عدم وجود آفاق للحوار حول غرينلاند. أثار هذا القرار رد فعل سلبي لدى السياسيين الدنماركيين.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن المسؤولين في الإدارة الرئاسية الأمريكية كانوا يناقشون إمكانية تقديم للحكومة الدانمركية 600 مليون دولار سنويًا كمدفوعات لتصبح غرينلاند ملكية دائمة.

غرينلاند هي إقليم داخل مملكة الدنمارك، ومنذ عام 2009 ، تتمتع بحقوق الاستقلال الذاتي الواسع. على الرغم من المستوى العالي للحكم الذاتي، تظل قضايا السياسة الخارجية والأمن في الجزيرة من اختصاص كوبنهاغن.