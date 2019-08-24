"لا شبيه لها في العالم".. طهران تكشف مفاجأة عسكرية من العيار الثقيل

وقال العميد قاسم تقي زادة، نائب وزير الدفاع الإيراني، إن "طهران ترصد بصورة يومية ومستمرة تحركات الأمريكيين"، مضيفا: "قمنا بتصنيع أسلحة فعالة وسلمناها للقوات المسلحة، ونحن اليوم من يدير المشهد وأثبتنا ذلك في الميدان"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وتابع بالقول: "نمتلك صواريخ عالية الدقة لم نكشف عنها أمام الإعلام، ونخبئ العديد من منجزاتنا العسكرية لنفاجئ بها العدو".
وأشار نائب وزير الدفاع الإيراني إلى إنتاج صواريخ أرض – أرض في بلاده، مردفا: "نحن في نجاح مستمر في هذا المجال، نقوم حاليا بإنتاج أسلحة بحرية وصواريخ مضادة للدبابات والدروع".
وأضاف: "نسعى وراء إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، ويمكننا بشكل أفضل تأمين الأمن فيها".
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