الحرس الثوري: إيران اختبرت صاروخا جديدا

أفادت وكالة تسنيم للأنباء، اليوم السبت، عن الميجر جنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران اختبرت صاروخا جديدا.

وأضاف سلامي "بلدنا دائمة ساحة لاختبار العديد من الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، وهذه تحركات دائبة صوب تطوير قوتنا الرادعة... وكان يوم أمس هو أحد أيام نجاح هذه الأمة"، ولم يذكر سلامي أي معلومات إضافية عن الصاروخ، بحسب رويترز.

في سياق آخر قال سلامي، إن "المنشآت النفطية والمطارات السعودية باتت غير آمنة".

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني إن "جميع المطارات السعودية في مرمى الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية"، مؤكدا أن "الرياض وصلت إلى طريق مسدود في اليمن"، وذلك حسب وكالة "فراس" الإيرانية.

وكانت جماعة أنصار الله أعلنت في وقت سابق، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان صباح اليوم السبت: "سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية ومدارج الإقلاع والهبوط في القاعدة"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

وأضاف سريع أن الاستهداف أسفر عن "إصابة دقيقة"، مشيرا إلى أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن في وقت سابق، اليوم، اعتراض الدفاعات السعودية، طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة أنصار الله (الحوثيين) على مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية.