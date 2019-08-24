أردوغان: لا نكترث للتهديدات وسنحمي حقوقنا شرق المتوسط

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لا تكترث للتهديدات الغربية بشأن أعمال التنقيب التي تقوم بها شرق المتوسط، وإنها عازمة على حماية حقوقها بالمنطقة.

وجاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس التركي، اليوم السبت، أمام حشد من المواطنين الأتراك خلال زيارة لقضاء "يوسف ألي" التابع لولاية "أرتوين"، في منطقة البحر الأسود، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وانتقد أردوغان تصريحات لزعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، بشأن الوجود التركي شرق البحر المتوسط

وأشار أن قليجدار أوغلو زعم بأن تركيا هي الدولة الوحيدة التي لا تتواجد شرق المتوسط، مقابل وجود دول أخرى، مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وقطر.

وتسائل الرئيس التركي عما إذا كان زعيم المعارضة لا يعلم بوجود سفن التنقيب التركية في تلك المنطقة، والعلم التركي الذي يرفرف على متنها.

وأضاف أردوغان:

ألا ترى فرقاطاتنا التي تقف إلى جانب سفننا الخاصة بالتنقيب والمسح؟ إننا حاضرون هناك بطائراتنا وكامل قوانا.

وتابع الرئيس التركي:

نحن لا نكترث للتهديدات الغربية، وسوف نواصل الدفاع حتى النهاية عن حقوق تركيا في هذه المنطقة.

وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة شرق المتوسط.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها هناك.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض، في 15 يوليو/ تموز الماضي، عقوبات على تركيا بسبب عمليات الحفر في المنطقة الاقتصادية الخاصة في قبرص. كما قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات بشأن إبرام اتفاق شامل بشأن النقل الجوي، وكذلك عدم عقد مجلس الشراكة ومزيد من الاجتماعات للحوارات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

يذكر أنه تم العثور على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي في السواحل القبرصية وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة في قبرص.