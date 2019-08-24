بريطانيا تعتزم إرسال سفينة حربية جديدة إلى الخليج

قال وزير الدفاع البريطاني اليوم السبت إن بلاده تعتزم إرسال سفينة حربية أخرى إلى الخليج للدفاع عن حرية الملاحة، بعدما احتجزت إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في المنطقة.

وقالت البحرية في بيانها، إن وقالت البحرية إن السفينة الحربية دنكان أبحرت من بريطانيا في 12 أغسطس/آب الجاري، لتنضم إلى السفينة الحربية "كنت".

وقال وزير الدفاع بن والاس: "أينما يرفرف علمنا في مختلف أنحاء العالم، تقف المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد لحماية حرية التنقل كلما تم اختبارها".

وتصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا، بعد أن استولى الحرس الثوري الإيراني على ناقلة ترفع العلم البريطاني في شهر يوليو/تموز، وجاء ذلك بعد أن استولت القوات البريطانية على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق، متهمة إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.