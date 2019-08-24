واشنطن: جيش ميانمار يواصل انتهاكاته ضد أقلية الروهينغا

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، جيش ميانمار بمواصلة انتهاكاته ضد أقلية الروهينغا في إقليم أراكان غرب البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لـ“محاولة التطهير العرقي“ لجيش ميانمار بحق مسلمي أراكان" قبل عامين، نفذت قوات الأمن في ميانمار هجمات عنيفة ضد مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال العزل في رد فعل غير متناسب وخطير على هجمات المسلحين على المراكز الأمنية شمال أراكان“.

وأوضح ت المتحدثة أن المجازر المروعة لجيش ميانمار التي استهدفت مزارعي أراكان أدت إلى هجرة جماعية لأكثر من 740 ألف شخص من الروهنغيا إلى بنغلاديش.

كما أشارت مورغان، إلى أن ”انعدام المساءلة، والسيطرة المدنية على الجيش، يشيران إلى أن الانتهاكات لا تزال مستمرة في ولايات أراكان وكاشين وشان“.

ودعا البيان جميع الأطراف المعنية، خاصة المنظمات الدولية، لمواصلة السعي إلى إنهاء الانتهاكات في المنطقة.

ويعيش حاليًا حوالي 900 ألف لاجئ من أقلية الروهنغيا في مخيمات مزدحمة باللاجئين في كوكس بازار في بنغلاديش، ويعتقد أن أكثر من 740 ألفًا من هؤلاء فروا من ميانمار منذ آب/ أغسطس 2017.