الملكة إليزابيث تشتكي ترامب لتدميره حديقتها

صرحت الملكة إنه خلال زيارة ترامب في يونيو/حزيران، هبطت طائرتان الهليكوبتر الخاصة به مباشرة على عشب الحديقة أمام قصر باكنغهام، وبقيت آثار وحروق من المحركات على العشب، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وقالت الملكة لموريسون: "اذهب وانظر إلى عشب حديقتي، لقد دمر".

هذا وقدم دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى بريطانيا في زيارة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران. وقد نام ترامب خلال خطاب الترحيب للملكة في مأدبة أقيمت في قصر باكنغهام، كما انتهك ترامب البروتوكول عن طريق لمس ظهر إليزابيث الثانية، فوفقًا للتقاليد والبروتوكولات البريطانية القديمة، فإن لمس الملكة أمر محظور تمامًا.

وقد أهدت الملكة إليزابيث ترامب خلال زيارته، كتابًا من تأليف رئيس الوزراء البريطاني الراحل، ونستون تشرشل، عن الحرب العالمية الثانية، فيما تلقت ميلانيا زوجة ترامب صندوقًا فضيًا بغطاء مطلي بالمينا صنع خصيصًا لها، وأهدى ترامب وميلانيا الملكة دبوسًا للزينة صنعته شركة تيفاني آند كو، من الفضة، ووضع في صندوق مجوهرات خشبي مصنوع خصيصًا للبيت الأبيض، فيما تلقى فيليب زوج الملكة، سترة طائرة الرئاسة الأمريكية مصنوعة خصيصًا له، ونسخة أولى موقعة من السيرة الذاتية للجنرال الأمريكي السابق، جيمس دوليتل.